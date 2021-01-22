4 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 88 إصابة جديدة، تلتها الشرقية بـ54 حالة، ثم مكة المكرمة بـ37 حالة، فمنطقة المدينة المنورة بـ10 حالات، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقة حائل في المرتبة التالية بـ6 حالات، ثم الحدود الشمالية بـ5 حالات، وكل من (تبوك، وعسير، ونجران) بـ3 حالات. وسجَّلت جازان حالتي إصابة، فيما جاءت في المرتبة الأخيرة، منطقتا الجوف والقصيم بواقع إصابة واحدة.

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