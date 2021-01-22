إحباط تهريب 20 مليون قرص أمفيتامين بحوزة 8 متهمين

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، محمد النجيدي أنه تم القبض على العناصر المتورطة في ذلك داخل المملكة، وهم 8 متهمين بينهم 6 مقيمين ومواطنان.
وأكد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.
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