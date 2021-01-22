إحباط تهريب 20 مليون قرص أمفيتامين بحوزة 8 متهمين

أسفرت المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة عن إحباط محاولة تهريب نحو 20,190,500 قرص أمفيتامين مخدر، مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب، عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، محمد النجيدي أنه تم القبض على العناصر المتورطة في ذلك داخل المملكة، وهم 8 متهمين بينهم 6 مقيمين ومواطنان.

وأكد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.