ناديان للتصوير والمسرح في فنون الأحساء

أعلن مدير فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في الأحساء علي الغوينم، استحداث ناديين، أحدهما للتصوير الضوئي، والآخر للمسرح داخل الجمعية، لتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة والأمسيات المنبرية والمعارض المتنوعة، ووعد بالمزيد من الحراك الفني والثقافي في أقسام الجمعية المختلفة خلال الأيام المقبلة، وتخصيص يوم في الأسبوع لكل قسم لتنفيذ فعالية، من بينها مساء كل أربعاء فعالية سينمائية، وكل ثلاثاء منتدى الأدب الشعبي.

بدوره، أشار المشرف على لجنة الفنون المسرحية بالجمعية نوح الجمعان لـ«دوت الخليج»، إلى أن النادي، المزمع تدشينه خلال الأيام القليلة المقبلة، يضم في عضويته مجموعة من المسرحيين والمهتمين بالمسرح«ذكورًا، وإناثًا»، وهي مبادرة منهم للتخطيط والتنفيذ والمتابعة لجميع فعاليات النادي، وتتولى الجمعية تقديم كل الخدمات اللوجستية والدعم والتوجيه، موضحًا أن من بين أبرز الفعاليات في النادي، برامج متعددة لتطوير المسرحيين، وتقديم ورش وتجارب مسرحية، استضافة مسرحيين ومهتمين لتبادل الخبرات، صناعة أعمال مسرحية، كتابة النصوص المسرحية، تأسيس فرق مسرحية مصغرة، منافسات مسرحية مختلفة بين الفرق، وتكوين أجيال مسرحية متتابعة ومثقفة مسرحيًّا بهدف تقديم رسائل إيجابية للمجتمع، لافتًا إلى أن النادي والمسرح التابعين للجمعية، متاحين للجميع، بما فيها الفرق المسرحية الخاصة، وتقديم كل التسهيلات للفرق المسرحية، بما فيها تقديم الأعمال المسرحية على خشبة مسرح قاعة عبدالرحمن المريخي في مقر الجمعية للفرق المسرحية داخل الأحساء وخارجها.

أضاف أن في الجمعية حاليًا، فريق مسرحي متكامل «نسائي»، يضم 40 فتاة ما بين ممثلات على خشبة المسرح ومتخصصات في جميع احتياج العرض المسرحي من التأليف والإخراج والإنتاج وغيرها، وقدمن مسرحيات للكبار للنساء فقط، وعروض مسرحية للأطفال، والمجال متاح لغيرهن في الانضمام إلى الفريق النسائي من الإناث.