تقنية نجران تنظم برنامجًا لتهيئة المتدربين المستجدين

نظمت الكلية التقنية بنجران برنامج لتهيئة متدربيها المستجدين لبرنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثاني 1442هـ، وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبد الله بمقر الكلية، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة والموصي بها.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي آل عتيق أن البرنامج تضمن تعريف وتهيئة المتدربين المستجدين على البيئة التدريبية بالكلية، واطلاعهم على ما تقدمه الكلية للمتدربين من خدماتٍ مساندة متنوعة تدريبية وإدارية، وتعريفهم على مرافق الكلية المختلفة، وأنظمتها ولوائحها، وطرق التدريب الإلكتروني، ونظام رايات والخدمات المقدمة من خلالها، بما يسهم في اكتساب المتدربين المعرفة والفهم المناسب لبيئة التدريب ولوائحه وأنظمته.

وأضاف آل عتيق أن البرنامج اشتمل أيضًا على عرض مرئي توضيحي لخدمات المباني ومكونات البيئة التدريبية مع الضوابط الوقائية والاحترازية للتدريب، واستثمار الأدوات والوسائل التعريفية التي تبرز مكونات وتفاصيل كل ما يحتاجه المتدرب، خاصةً نظام التدريب عن بُعد وإجراءاته المعتمدة.

كما زُوّد المتدربون بنسخة إلكترونية من دليل المتدرب الذي يحتوي على روابط متنوعة لكل ما يهمه في بيئة التدريب؛ ليكون مساعدًا له في التعريف بنظام التدريب والخدمات التي تقدم له ومرجعًا لأي تساؤلات، وأن هذا البرنامج يُعد من أبرز ملامح التقويم للخطة الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأحد البرامج التي تساعد المتدربين المستجدين من الملتحقين حديثًا بالمنشآت التدريبية على التكيف السريع مع النظام التدريبي بالمؤسسة.