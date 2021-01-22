للمرة الثانية تعليم عسير يحصد جائزتي المثابرون والمتميزون

حصلت الإدارة العامة للتعليم في المنطقة ممثلة في قسمي الرياضيات «بنين،بنات» على جائزة التميز «المثابرون»، «المتميزون»في التعليم الإلكتروني على مستوى المملكة للمرة الثانية،فيما سلّم المساعد للشؤون التعليمية الدرع المقدّم من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لرئيس القسم.



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