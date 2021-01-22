السعودية | “د.أمل الأحمري” مساعداً لمدير عام التعليم بعسير

المناطق - أبها

صدر قرار نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي بتكليف الدكتورة أمل بنت ناصر الأحمري بالعمل مساعداً لمدير عام التعليم في منطقة عسير للشؤون التعليمية “بنات”.

والدكتوره أمل حاصلة على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية والماجستير في ادارة التخطيط (مقاومة التغيير وإدارته ) والدكتوراه في الإدارة والإشراف التربوي بامتياز مع مرتبة الشرف.

وتدرجت الدكتوره الأحمري في العمل من معلمة ثم مشرفة تربوية ومديرة لعدد من الإدارات إلى أن صدر قرار تكليفها مساعداً للمدير العام.



الدكتوره الأحمري أكدت أن الثقة بتكليفها ستدفعها إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للوطن؛ مقدمة شكرها وتقديرها لقيادات الوزارة ولمدير عام التعليم في المنطقة ولزميلاتها وزملائها.