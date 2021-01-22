السعودية | تعيين المهندس ناصر العطوي شيخاً لعشيرته

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صدر قرار بتعيين المهندس ناصر بن محمد بن سّعيد صدفان العطوي شيخاً لعشيرته، ليقدم شكره وتقديره للأمير فهد بن سلطان أمير تبوك، خلال لقائه، على الدعم والرعايه غير المستغربة منه لأبناء المنطقة.كما رافع الشيخ ناصر العطوي الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان والامير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية على الثقة الكريمة.والشيخ ناصر العطوي من مواليد عام 1376 هجري البديعة بمنطقة تبوك، وتخرج عام ١٣٩٩من جامعة الملك سعود تخصص هندسة زراعية، فيما تم تكليفه كمدير عام فرع وزارة الزراعة والمياه عام ١٤٠٠هـ.ومن مؤلفاته، كتاب معجم تبوك في خمس مجلدات، وحصل على جائزة وزارة الثقافة والإعلام عام ٢٠١٢ تحت رعاية الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، وله مشاركات عدة باللجان.