آبل تعمل على تطوير نظارة واقع افتراضي VR لأول مرة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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تطور شركة آبل نظارة واقع افتراضي (VR) من المتوقع إصدارها في عام 2022، لكن من المقرر أن تأتي بسعر باهظ.

وذكرت بلومبيرج نيوز أن الجهاز سيحتوي على بعض الرقائق الأكثر تقدمًا وقوة من الشركة العملاقة في التكنولوجيا والتي قد تشمل معالجات M1 Mac الجديدة التي تم الكشف عنها لأول مرة العام الماضي.

مواصفات نظارة الواقع الافتراضي من آبل

ويُفترض أيضًا أن تشتمل سماعة الرأس على تصميم من نوع معين مختلف عن المعدن، بحيث يشعر المستخدم بأنها خفيفة الوزن، وذلك إلى جانب مروحة تبريد، وهي ميزة حاولت آبل تجنبها مع المنتجات السابقة.

ويقول التقرير أيضًا أن سماعة الرأس VR ستكون جهازًا مستقلًا، مما يسمح لشركة آبل بالتنافس مع شركة Oculus من Facebook المتخصصة في تصنيع نظارات الواقع الافتراضي.

وانتشرت الشائعات حول تطوير الشركة لنظارات الواقع الافتراضي الخاصة بها على الإنترنت منذ عام على الأقل.

وفي يونيو الماضي، أصدرت بلومبرج تقريرًا يقول إن الشركة كانت تعمل على جهازي واقع معزز متميزين، وجهاز واقع افتراضي لكن من غير المعروف موعد إطلاقهم في السوق.

الاسم المحتمل لنظارة الواقع الافتراضي

والأجهزة، وفقًا للتقرير، تحمل الاسم الرمزي N421، وهي نظارة الواقع المعزز التي يمكنها تركيب النص والصور على الشاشة، و N301، وهي سماعة رأس أكبر حجمًا وأكثر قوة تمزج بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي، ولا تزال آبل تعمل على التقنيات الأساسية في الأجهزة.