شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 213 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 4 وتعافي 188 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 213 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 188 حالة إضافية، ووفاة 4 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 365.988 حالة، من بينها 2117 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 322 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 357.525 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6346 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.68%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.57%، ونسبة الوفيات 1.73%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (88)، المنطقة الشرقية (54)، منطقة مكة المكرمة (37)، منطقة المدينة المنورة (10)، منطقة حائل (6)، منطقة الحدود الشمالية (5)، منطقة تبوك (3)، منطقة عسير (3)، منطقة نجران (3)، منطقة جازان (2)، منطقة الجوف (1)، منطقة القصيم (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (69)، جدة (20)، الدمام (18)، مكة المكرمة (10)، الجبيل (8)، الظهران (8)، ينبع (7)، حائل (6)، الخبر (5)، عرعر (4)، الطائف (4)، حوطة بني تميم (4) الخرج (4)، قرية العليا (4)، المدينة المنورة (3)، خميس مشيط (3)، الدلم (3)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (41)، مكة المكرمة (16)، جدة (16)، الظهران (10)، عرعر (8)، الجبيل (8)، حائل (7)، المجمعة (5)، نجران (4)، الدمام (4)، الخبر (4)، المدينة المنورة (3)، الطائف (3)، ينبع (3)، حوطة بني تميم (3)، المبرز (3)، بللسمر (3).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.