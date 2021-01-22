شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية بارق تغلق صالون حلاقة وترصد 9 مخالفات صحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت بلدية محافظة بارق صالون حلاقة مخالفاً للاشتراطات الصحية، وتم رصد 9 مخالفات أخرى وتابعت مدى تطبيق المحلات للإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد.

ورصدت المخالفات خلال جولات المراقبين الصحيين في اليومين الماضيين في بارق ومركز ثلوث المنظر على مراكز التسوق التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة الرجالية.

ووجه رئيس البلدية المهندس الحسن المرضي بتكثيف الجولات الرقابية في الصباح والمساء، مؤكداً على التعامل بحزم مع المتهاونين في تطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا المستجد، وحث المراقبين على أخذ الإجراءات النظامية من حيث تطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعياً المستهلكين إلى الإبلاغ عبر 940 في حال وجود مخالفة صحية أو وقائية بالمحلات التجارية.