السعودية | السعودية.. صور إحباط تهريب شحنة أمفيتامين مخبأة في عنب

شكرا لقرائتكم السعودية.. صور إحباط تهريب شحنة أمفيتامين مخبأة في عنب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية محمد بن خالد النجيدي، إن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب نحو 20,190,500 قرص أمفيتامين مخدر، مخبأة داخل شحنة فاكهة العنب، عبر ميناء جدة الإسلامي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.

أمفيتامين في العنب

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على العناصر المتورطة في ذلك داخل المملكة، وهم 8 متهمين، بينهم 6 مقيمين ومواطنان.

وأكد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة، داعيًا الجميع إلى التواصل على الرقم (995) للإبلاغ عن الأشخاص الذين لهم نشاط في مجال المخدرات.