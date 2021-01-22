شكرا لمتابعة خبر عن متحدث "الأرصاد": موجات برد تضرب المملكة أعنف من هذه الموجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر متحدث الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني من موجات برد قادمة أشد من موجة البرد الحالية التي تشهدها المملكة .

وقال حسين القحطاني في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية أن موجة البرد الحالية تستمر غداً مع رياح وأتربة مثارة على مكة المكرمة والمدينة المنورة ومناطق أخرى غداً السبت .

وأضاف أن الطقس سيبدأ في التحسن بدءً من يوم الأحد المقبل ، ولكن ستأتي موجات برد أخرى خلال الشتاء ومتوقع أن تكون أكثر برودة ، وسيقوم مركز " الأرصاد " بمتابعتها وإصدار التقارير الخاصة بها .