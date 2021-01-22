شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": إصابة 213 حالة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 213 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 188 حالة ، فيما توفي 4 أشخاص ، يرحمهم الله .

ولم تسجل منطقة الباحة إصابات اليوم ، فيما سجلت منطقة الرياض 88 إصابة ، والمنطقة الشرقية 54 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 37 إصابة ، وتناقصت أعداد الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتواصل مراكز اللقاح تطعيم المواطنين والمقيمين بالجرعتين الثانية والأولى مجاناً ، فيما تم إعادة جدولة مواعيد اللقاح إذ سيصل التوريد للمملكة من الشركة المصنعة بعد ثلاثة أسابيع .

اقرا ايضا: