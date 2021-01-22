شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الصحة يفاجئ حارس أمن بهدية ورسالة لطيفة أثناء عمله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في موقف كريم منه ، وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعه رسالة مشرفة لحارس أمن أثناء أداء مهامه بأحد مستشفيات الرياض .

وأظهر مقطع فيديو الموقف المفاجئ ، حين أقدم مندوباً عن وزير الصحة للحارس الذي كان يؤدي عمله وأعطاه هدية الدكتور توفيق الربيعة الذي وجه له رساله حيه قائلاً : أخي الزميل محمد على الحاربي عاجز عن شكرك لعملك وتفانيك وترحيبك بكل شخص لتسعد كل من يمر بجانبك .

وأضاف الدكتور توفيق الربيعة قائلاً : فلك مني كل الإمتنان والشكر والتقدير ، وكان مع الرسالة شهادة تقدير ، وفقاً لـ " العربية ".

وحاز الموقف على إعجاب رواد مواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أشادوا بإهتمام وزير الصحة بجميع المنسوبين وهو ما أدى لتطور القطاع الصحي في المملكة .