شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن ينجح في استزراع الأسماك في سراة عبيدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجح مواطن في استزراع الأسماك في محافظة سراة عبيدة جنوب المملكة .

وأكد المواطن أنه بمجرد عرض الفكرة عليه قام بتنفيذها بعد مضي ثلاثة أشهر فقط حيث كانت الأسماك في الأحواض .

وأضاف أن كل حوض به 25 حبة من الأمهات والتزاوج كل 17 يوم وارتفعت الإنتاجية من البلطي والمبروكة وغيرها من الأصناف مع عدم وجود إهدار في المياه .

وأكد المواطن أنه سعيد بنجاح مشروعه بالإضافة إلى مساهمته في توفير الإنتاج بالسوق المحلي .