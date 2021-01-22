شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشاهد مذهلة لتجمد المياه والثلوج في طريف وعلقان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

شهدت طريف وعلقان بمنطقة تبوك تجمد للمياه إثر الإنخفاض الحاد في درجات الحرارة لما دون الصفر مئوية منذ مساء يوم الأربعاء .

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بصور خلابة للجليد يظهرالطبيعة الصحراوية وقد اكتست بالثلج وتحولت للون الأبيض مع استمتاع بعض المواطنين بالجليد .

وأظهرت صور تداولها المواطنون على " تويتر " تجمد المياه وانتشار الجليد وصعوبة تكيف الإبل مع البرد ، وفقاً للإخبارية .