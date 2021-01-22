السعودية اليوم / ليبيا تسجل 794 إصابة جديدة بـفيروس «كورونا»



طرابلس 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

سجلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 794 إصابة جديدة بفيروس «

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان أن اجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغ 112 ألفا و540 حالة، منها 19 ألفا و851 نشطة، و90 ألفا و952 متعافي، بينما توفي 1737 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

// انتهى //

15:29ت م

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طرابلس 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسسجلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 794 إصابة جديدة بفيروس « كورونا » وشفاء 1043 مصابا، في حين سجلت 21 وفاة .وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان أن اجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا بلغ 112 ألفا و540 حالة، منها 19 ألفا و851 نشطة، و90 ألفا و952 متعافي، بينما توفي 1737 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.// انتهى //15:29ت م0063

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