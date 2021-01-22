السعودية | صور.. بحر الضباب يأسر القلوب في السعودية

شكرا لقرائتكم صور.. بحر الضباب يأسر القلوب في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في مشاهد ساحرة تأسر القلوب، عانق بحر من الضباب مدينة أبها جنوب السعودية، حتى غطى قمم جبالها، وشكل منظر الضباب البديع مشاهد جاذبة لهواة التصوير لتوثيقه، ورسمت السحب الشتوية التي غطت الجبال ذات الارتفاع الأعلى في السعودية والتي تصل إلى نحو 3015 متراً عن سطح البحر جماليات الشتاء في المدينة.

وتمتاز مدينة أبها بأجواء طبيعية ساحرة في فصل الشتاء بتكوّن الضباب الكثيف وزخات المطر، وقد وثقت عدسة المصور الضوئي صلاح القرني منظر الضباب وهو يعانق مدينة أبها، حيث ذكر لـ"العربية.نت" أن الضباب يعتبر إحدى سمات أجواء أبها خلال الشتاء، كما أنه مغرٍ لعشاق التصوير لالتقاط اللحظات الساحرة، لافتاً إلى أنه التقط مشاهد بحر الضباب من عقبة حبو.

وقال: "استمتعت كثيراً بالأجواء الخلابة والمناظر البديعة التي شكلها الضباب على مدينة أبها، والتي من خلالها اقتنصت هذه الصور، ونشرتها في منصاتي التواصلية".