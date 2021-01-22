شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك تحبط محاولة تهريب ألعاب نارية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة من إحباط محاولة تهريب 1475 كرتون ألعاب نارية في الميناء الجاف بالرياض.

وأوضحت الجمارك أنه تم العثور على الألعاب النارية مخبأة داخل إرسالية تحتوي على كرات قدم.

يأتي هذا بعد نجاح الجمارك في ميناء جدة الإسلامي في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (8,753,432) حبة عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية “جريش” وردت للمملكة عبر الميناء.