شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك: حالتان لاستيراد «كرفانة» من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة أن هناك حالتين لاستيراد «كرفانة» من الخارج.

وذكرت الجمارك، أنه يُسمح باستيرادها بشرط أن تكون (كرفانة) قابلة للسحب غير مدمجة بمركبة، وإذا كانت مدمجة بمركبة فتنطبق عليها شروط استيراد المركبات من حيث سنة الصنع والعدد، وأن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود.

وأكدت الجمارك على أن آخر سنة صنع للسيارات يُسمح بدخولها 2016، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما أن الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.