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إطلاق سراح مركب صيد يقل 35 مصري بعد دخول المياه الإقليمية السعودية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت السلطات السعودية الإفراج عن مركب صيد يقل 35 مواطن مصري بعد دخولهم المياه الإقليمية السعودية وممارسة الصيد بشكل مخالف للقانون .

جاء ذلك استجابة للقنصلية المصرية في جدة التي قدمت المؤن والوقود اللازم لعودة مركب الصيد المسمى " الشفاء " وعودته بالصيادين المصريين بعد استقرار الأحوال الجوية .

وكان المركب قد دخل المياه الإقليمية السعودية يوم الثلاثاء الماضي بهدف الصيد بشكل غير قانوني ما دفع سلطات المملكة للتحفظ عليه .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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