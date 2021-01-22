شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق سراح مركب صيد يقل 35 مصري بعد دخول المياه الإقليمية السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت السلطات السعودية الإفراج عن مركب صيد يقل 35 مواطن مصري بعد دخولهم المياه الإقليمية السعودية وممارسة الصيد بشكل مخالف للقانون .

جاء ذلك استجابة للقنصلية المصرية في جدة التي قدمت المؤن والوقود اللازم لعودة مركب الصيد المسمى " الشفاء " وعودته بالصيادين المصريين بعد استقرار الأحوال الجوية .

وكان المركب قد دخل المياه الإقليمية السعودية يوم الثلاثاء الماضي بهدف الصيد بشكل غير قانوني ما دفع سلطات المملكة للتحفظ عليه .