شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة تكريم أمير عسير لمواطن أنقذ طفل من سيول وادي ثربان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

قرر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، تكريم المواطن عامر الشهري، الذي أنقذ طفلاً جرفته سيول وادي أعشار بمركز أحد ثربان.

وجاء ذلك بحضور الطفل "عبدالرحمن الشهري" الذي جرفه السيل، حيث سلمه هدية عبارة عن سيارة مجهزة بلوازم الإنقاذ.

وأكد "الشهري"، على أن ما قام به هو عمل بطولي يفخر به كل أبناء المنطقة، قائلاً " باسمنا كلنا، وباسم أهالي المنطقة، بيض الله وجهك على شجاعتك".

ويذكر أن "الشهري" نجح في إنقاذ صبياً جرفته السيول في وادي أعشار بمركز أحد ثربان بمنطقة عسير، حيث فوجئ بسقوط مجموعة من الأطفال والشبان في مياه السيول بالوادي، قبل أن يخرجوا جميعهم باستثناء طفل واحد ليُسارع بإنقاذه.