محامٍ يعرض عدداً من صور الاحتيال بالتجارة الإلكترونية.. ويدعو لهذا الأمر (فيديو)

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عرض محامٍ، عدداً من صور الغش والاحتيال المالي التي يتعرض لها البعض خلال عمليات التجارة الإلكترونية.

وأوضح المحامي نايف المرشدي، أن أبرز أساليب الغش والاحتيال تتضمن التخفيضات المُغرية بأسعار كبيرة، وكذلك الضغط في الوقت لحرمان المُستهلك خلال الشراء من ميزة التفكير والتحري عن السلع.

ولفت خلال إحدى حلقات برنامج “زوايا الزير” على قناة “الرسالة”، إلى أن هناك صوراً أخرى تشمل رسائل البيع الوهمي من خلال الاحتيال على المُستهلكين للحصول على أموالهم، ومن ثم غلق تلك الحسابات بعدها.

وحذّر من خطورة التعامل مع متاجر وهمية تستغل الحصول على بيانات المستهلك للاحتيال والسطو على أمواله بعد إرسال رسائل له، داعياً إلى التحري عن المتاجر التي يتم التعامل معها من خلال الجهات المعنية.

Source akhbaar24.argaam

