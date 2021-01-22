صور للأمير مقرن برفقة أحفاده في المقناص.. وأحدهم يمازحه

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ظهر الأمير مقرن بن عبدالعزيز برفقة 3 من أحفاده في صور التُقطت لهم أثناء خروجهم للمقناص.

وبينت صورةٌ نشرها حساب “آل سعود” على إنستجرام الأمير وهو برفقة أحفاده منصور بن سعود بن عبدالرحمن، وسعود بن منصور بن مقرن، وفيصل بن تركي بن مقرن، وهو يحمل طيره، فيما يتابعه الأحفاد باهتمام.

وأوضحت صورة أخرى الأمير مقرن يجلس على كرسيه، بينما يمازحه أحد الأحفاد، في لقطة جميلة.

Source akhbaar24.argaam

