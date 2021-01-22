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ظهر الأمير مقرن بن عبدالعزيز برفقة 3 من أحفاده في صور التُقطت لهم أثناء خروجهم للمقناص.
وبينت صورةٌ نشرها حساب “آل سعود” على إنستجرام الأمير وهو برفقة أحفاده منصور بن سعود بن عبدالرحمن، وسعود بن منصور بن مقرن، وفيصل بن تركي بن مقرن، وهو يحمل طيره، فيما يتابعه الأحفاد باهتمام.
وأوضحت صورة أخرى الأمير مقرن يجلس على كرسيه، بينما يمازحه أحد الأحفاد، في لقطة جميلة.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر صور للأمير مقرن برفقة أحفاده في المقناص.. وأحدهم يمازحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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