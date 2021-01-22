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كشف المواطن تركي العتيبي دافعه لنشر فيديو لابنته الطبيبة وهي تعطيه لقاح فيروس كورونا، والذي تم تداوله بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح في حديثه لقناة الإخبارية أمس (الخميس) أن نشره للمقطع ليس من أجل الشهرة، بل بدافع حث الآخرين على التسجيل لأخذ اللقاح.
وأكد أن منح ابنته دانا اللقاح له كان من باب الصدفة، حيث حُدد له اليوم موعدا لأخذ الجرعة الثانية، وعندما جاء دوره تفاجأ بأن ابنته هي التي تعطيه الجرعة.
وأشار إلى أنه منذ الجرعة الأولى كان يتمنى أن تعطيها ابنته له، ولكن لم يحدث ذلك، وتحقق حلمه في الثانية.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر المواطن الذي أعطته ابنته لقاح كورونا: ما حدث كان صدفة.. وهذا دافعي لنشر الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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