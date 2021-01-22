رقم لوحتها 46.. هذه مواصفات سيارة جو بايدن الأكثر أماناً في العالم

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استقل الرئيس الأمريكي جو بايدن – عقب أداء اليمين رئيسا للولايات المتحدة – سيارة الليموزين الرئاسية المسماة “الوحش”، وتحمل رقم 46، وهو رقم بايدن في ترتيب رؤساء أمريكا.
وتعمل السيارة المدرعة – التي توصف بأنها الأكثر أمانا في العالم – بمحرك سعة 5 لترات، وهي طراز جديد كليًا من صنع شركة كاديلاك العريقة، وتُعتبر الأكثر تطوراً بين السيارات التي تنقل رؤساء الدول.
وحل هذا الطراز الجديد محل القديم الذي كان في الخدمة منذ عام 2009، وهو يتميز بتصميم السيارة كشاحنة متوسطة، كما صنعت الشركة أكثر من نسخة من السيارة، حيث يمكن أن يضم الموكب الرئاسي اثنتين منها.
وتتبع السيارة عادة طائرة خاصة أينما ذهبت، كما تصل سماكة زجاجها إلى 5 بوصات، فيما تصل سماكة الأبواب إلى 8 بوصات، والسيارة مصنوعة من التيتانيوم والسيراميك، وبها لوحة مقاومة للقنابل تغطي الجانب السفلي.
وجُهزت السيارة بإجراءات السلامة مثل الإطارات المسطحة، ومعدات الرؤية الليلية، وإمدادات الأكسجين الخاصة بها، إلى جانب هاتف يعمل بالأقمار الصناعية والرموز النووية، ويمكنها إطلاق عبوات الغاز من المصد الأمامي.
Source akhbaar24.argaam
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