الأحوال المدنية: إلغاء بطاقة الهوية بمجرد الإبلاغ عن فقدها

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يتم إلغاء بطاقة الهوية بمجرد الإبلاغ عن فقدها، ولا يتم التعامل معها حتى لو تم العثور عليها لاحقًا.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن، أنه «بمجرد الإبلاغ يتم إلغاء البطاقة، ولا يتم التعامل بها، يجب الإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية».

في السياق ذاته، أوضحت الأحوال المدنية، أن إصدار البطاقة يستغرق ١٤يومًا عملًا كحد أقصى، وستصل رسالة نصية لصاحبها عند وصول البطاقة إلى المكتب.

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