«الربيعان» يتوقَّع موعد عودة الدفء لأجواء السعودية

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية، صالح الربيعان، استمرار الموجة الباردة الليلة على معظم مناطق المملكة، مشيرًا إلى عودة الدف بدءًا من الإثنين المقبل.

وقال الربيعان، عبر تويتر، إن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 4 درجات مئوية فوق الصفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، على الشمالية والوسطى.

وأشار الربيعان إلى أنه بدءا من يوم الإثنين المقبل، سيبدأ دفء الجو، ويستمر الدفء عدة أيام حتى يوم الجمعة المقبل، قائلا «وقد نلبس الثوب الأبيض ونشغِّل مكيَّف السيارة البارد داخل المدن».

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