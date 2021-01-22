«المرور»: ضبط 3054 مركبة بسبب الوقوف بأماكن «ذوي الإعاقة»

أعلن المرور السعودي، تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

وقال المرور، في تغريدة عبر تويتر، إنه تم ضبط 3054 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

جاء ذلك؛ ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة؛ لضبط المركبات المخالفة، ومنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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