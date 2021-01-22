وزارة الصحة: إضافة التابعين في تطبيق «صحتي» يشمل الأبناء فقط

جددت وزارة الصحة، التذكير بأن التابعين في تطبيق (صحتي) هم الأبناء فقط، أما الآباء والأخوة والأخوات فيجب عليهم إنشاء حساب مستقل.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أن «التابعين في تطبيق (صحتي) هم الأبناء فقط، أما غير الأبناء فيتم تسجيل حساب مستقل، ولمزيد من الاستفسارات نسعد بخدمتك عبر الرقم المجاني (937) والذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمة».

وقالت المواطنة في استفسارها: كيف احجز اللقاح لأمي وأبي، وإضافتهما كتابعين في تطبيق (صحتي)؟

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه تتم إتاحة المواعيد لفحص كورونا حسب توفرها، كما يمكن للمستفيد اختيار الموعد والوقت المناسب له.

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