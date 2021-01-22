إلزام المسافرين للدول للعربية بألّا تقل «صلاحية الجواز» عن 3 أشهر

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن صلاحية جواز السفر يلزم ألا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي رحلة أقدر أسافر والجواز باقي على انتهاءه شهر، أم يلزم تجديد الجواز؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «يلزم ألا تقل صلاحية الجواز عن ثلاثة أشهر للسفر ضمن الدول العربية، وستة أشهر لبقية الدول».

اقرأ أيضًا:

«الجوازات السعودية»: 4 شروط لتجديد هوية مقيم للعمالة التجارية

تصاريح السفر الاستثنائية.. «الجوازات» تعيد التذكير بمتطلبات الخدمة