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إلزام المسافرين للدول للعربية بألّا تقل «صلاحية الجواز» عن 3 أشهر

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الرياض - محمد عبدالله - تضاعف المدة لباقي الدول..

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن صلاحية جواز السفر يلزم ألا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي رحلة أقدر أسافر والجواز باقي على انتهاءه شهر، أم يلزم تجديد الجواز؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «يلزم ألا تقل صلاحية الجواز عن ثلاثة أشهر للسفر ضمن الدول العربية، وستة أشهر لبقية الدول».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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