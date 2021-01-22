السعودية اليوم / النمسا تسجل 2088 إصابة جديدة بكورونا



فيينا 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

سجّلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية 2088 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النمساوية أن إجمالي عدد حالات الوفاة منذ ظهور الفيروس في النمسا بلغ 7330 حالة وفاة.

// انتهى //

13:19ت م

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فيينا 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسسجّلت النمسا خلال الـ24 ساعة الماضية 2088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 401886 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة النمساوية أن إجمالي عدد حالات الوفاة منذ ظهور الفيروس في النمسا بلغ 7330 حالة وفاة.// انتهى //13:19ت م0045

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