السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تنظم برنامج التهيئة لمتدربيها المستجدين



نجران 09 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

نظمت الكليةُ التقنية بنجران أمس برنامجَ التهيئة لمتدربيها المستجدين لبرنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الثاني 1442هـ.

وتضمن البرنامج تعريف وتهيئة المتدربين المستجدين على البيئة التدريبية بالكلية، وإطلاعهم على ما تقدمه الكلية للمتدربين من خِدْمات مساندة متنوعة تدريبية وإدارية، وتعريفهم على مرافق الكلية المختلفة، وأنظمتها ولوائحها، وطرق التدريب الإلكتروني، ونظام رايات والخِدْمات المقدمة من خلالها.

كما احتوى البرنامجُ على عرض مرئي توضيحي لخِدْمات المباني ومكونات البيئة التدريبية مع الضوابط الوقائية والاحترازية للتدريب، واستثمار الأدوات والوسائل التعريفية التي تبرز مكونات وتفاصيل كل ما يحتاجه المتدرب، خاصةً نظام التدريب "عن بُعد" وإجراءاته المعتمدة.

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13:02ت م

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