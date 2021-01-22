السعودية اليوم / أكثر من 81 ألف مستفيد من خِدْمات مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض



الرياض 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

قدّم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض خِدْماته لـ(81918) مستفيدًا خلال عام 2020م , وبلغ إجمالي عدد المراجعين لقسم العيادات الخارجية (50858) مراجعاً، فيما استقبلت عيادات قسم الطوارئ للمجمع (31060) مراجعًا، بينما تم تنويم (2294) مريضاً، وخروج (246) منهم بعد تلقي الرعاية الصحية والنفسية والتأهيلية اللازمة.

وسجلت الفرق الميدانية لبرنامج الرعاية الصحية المنزلية في المجمع (10773) زيارة منزلية استفاد منها (802) من المرضى ، كما قدم المجمع خِدْماته الاجتماعية لـ(25744) مستفيداً، بينما استفاد من خِدْمات التأهيل الطبي النفسي للمجمع (4368) مريضاً، والخِدْمات النفسية (4135) مريضاً، كما قدم مركز الاستشارات الأسرية خِدْماته لـ (12573) مستفيداً خلال العام المنصرم.

وبلغت ساعات التطوع للمشاركات المجتمعية لمجمع إرادة والصحية النفسية بالرياض (287) ساعة طوعية، فيما بلغ عدد حضور الأنشطة التدريبية (23903) مستفيدين، منهم (684) متدرباً من المستفيدين الخارجيين.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد القحطاني أن المجمع حقق مؤشرات أداء مختلفة، حيث بلغ متوسط مدة انتظار المرضى في الطوارئ (20:22) دقيقة، ومتوسط مدة تنويم المرضى (47) يوماً، بينما بلغت نسبة إعادة التنويم خلال (90) يوماً فقط 7%, مؤكداً أن العام الماضي 2020 شهد الكثير من الإنجازات، حيث حصل المجمع على شهادة الآيزو (9001- 2015) في الصيانة العامة كأول مجمع صحة نفسية في المملكة يحصل على هذه الشهادة، كما حصل المجمع على شهادة الاعتماد المؤسسي من الهيئة

وبين أن المجمع في ظل جائحة

وأضاف الدكتور القحطاني أن المجمع نفذ مبادرة فريق التدخل السريع (الخِدْمات الدوائية)، حيث بلغ عدد الخِدْمات المقدمة (7596) خدمة، منها (2146) خدمة توصيل أدوية، و(3369) استشارة وتوجيه، و(128) اتصالاً مرئياً، إضافة إلى (1953) خدمة تحديث بيانات، بينما بلغ عدد الأدوية عبر البريد السعودي (1450)، واستقبل المجمع (4192) مكالمة هاتفية لطلب الدواء، و(447) رسالة عبر تطبيق "واتس أب" ، كما استقبل (1507) مكالمات من المركز على المرضى، إضافة إلى (1450) طلباً من الإصلاحيات ومراكز التأهيل.

// انتهى //

12:59ت م

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الرياض 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسقدّم مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض خِدْماته لـ(81918) مستفيدًا خلال عام 2020م , وبلغ إجمالي عدد المراجعين لقسم العيادات الخارجية (50858) مراجعاً، فيما استقبلت عيادات قسم الطوارئ للمجمع (31060) مراجعًا، بينما تم تنويم (2294) مريضاً، وخروج (246) منهم بعد تلقي الرعاية الصحية والنفسية والتأهيلية اللازمة.وسجلت الفرق الميدانية لبرنامج الرعاية الصحية المنزلية في المجمع (10773) زيارة منزلية استفاد منها (802) من المرضى ، كما قدم المجمع خِدْماته الاجتماعية لـ(25744) مستفيداً، بينما استفاد من خِدْمات التأهيل الطبي النفسي للمجمع (4368) مريضاً، والخِدْمات النفسية (4135) مريضاً، كما قدم مركز الاستشارات الأسرية خِدْماته لـ (12573) مستفيداً خلال العام المنصرم.وبلغت ساعات التطوع للمشاركات المجتمعية لمجمع إرادة والصحية النفسية بالرياض (287) ساعة طوعية، فيما بلغ عدد حضور الأنشطة التدريبية (23903) مستفيدين، منهم (684) متدرباً من المستفيدين الخارجيين.وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد القحطاني أن المجمع حقق مؤشرات أداء مختلفة، حيث بلغ متوسط مدة انتظار المرضى في الطوارئ (20:22) دقيقة، ومتوسط مدة تنويم المرضى (47) يوماً، بينما بلغت نسبة إعادة التنويم خلال (90) يوماً فقط 7%, مؤكداً أن العام الماضي 2020 شهد الكثير من الإنجازات، حيث حصل المجمع على شهادة الآيزو (9001- 2015) في الصيانة العامة كأول مجمع صحة نفسية في المملكة يحصل على هذه الشهادة، كما حصل المجمع على شهادة الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كما تم تنفيذ مشروع التواصل مع المرضى وأسرهم عبر الرسائل الخاصة في تطبيق "تويتر"، وتوقيع اتفاقية إنشاء مبنى مركز الطب النفسي للأطفال واضطرابات النمو والسلوك، كما حصل المجمع على المركز الأول في مشاريع التحسين بمنطقة الرياض.وبين أن المجمع في ظل جائحة كورونا نفذ الكثير من المبادرات للتدريب الافتراضي شملت مبادرة تطوير وتدريب الكوادر الفنية الافتراضية ومبادرة المحاضرات التعليمية والمعرفية للكادر الصحي والمجتمع الافتراضية، حيث تم تنفيذ (27) محاضرة شارك فيها (22424) متدرباً ، 62% منهم من الإناث، وذلك بواقع (13918) متدربة، و38% من الذكور بواقع (8506) متدربين، وحضر هذه المحاضرات (3156) من الكادر الطبي، (5767) من كادر التمريض، و(1038) من الصيادلة، و(3287) من المتخصصين النفسيين، و(4521) من المتخصصين الاجتماعيين، إضافة إلى (1296) من الكادر الصحي، و(1021) إدارياً، و(2338) من المهتمين، فيما شارك من خارج المملكة (106) متدربين، منهم (38) من دول الخليج، و(55) من الدول العربية، و(11) من بعض دول العالم الآسيوية والأوربية وأمريكا.وأضاف الدكتور القحطاني أن المجمع نفذ مبادرة فريق التدخل السريع (الخِدْمات الدوائية)، حيث بلغ عدد الخِدْمات المقدمة (7596) خدمة، منها (2146) خدمة توصيل أدوية، و(3369) استشارة وتوجيه، و(128) اتصالاً مرئياً، إضافة إلى (1953) خدمة تحديث بيانات، بينما بلغ عدد الأدوية عبر البريد السعودي (1450)، واستقبل المجمع (4192) مكالمة هاتفية لطلب الدواء، و(447) رسالة عبر تطبيق "واتس أب" ، كما استقبل (1507) مكالمات من المركز على المرضى، إضافة إلى (1450) طلباً من الإصلاحيات ومراكز التأهيل.// انتهى //12:59ت م0040

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.