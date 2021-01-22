السعودية اليوم / "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد" دورة بغرفة نجران غداً



نجران 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

تنفذ الغرفةُ التجارية الصناعية بنجران غداً، دورةً -عن بُعد- بعنوان "نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد".

وتتناول الدورةُ التي تستهدف رجال الأعمال والشركات والمؤسسات والمقاولين، والموردين، والمهتمين بالشأن القانوني، محاورَ منها:الهدف من نظام المنافسات والمشتريات، وشرح النظام ولائحته التنفيذية، وأنواع العقود الإدارية، وخصائصها، والكفاءة في تنفيذها، ومفهوم تسيير المرافق العامة، وتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات القانونية المتعلقة، واللجان النظامية وإجراءاتها وصلاحياتها، وقواعدها النظامية.

كما تتناول الدورةُ أحكامَ فحص العروض وصلاحية التعاقد، وكيفية التعامل معها وتقديمها وإعلانها، والمدة القانونية للتقديم والقبول والسحب، وأحكام التأمين المباشر والتعاقدات، وكيفية صرف المقابل المالي، وأحكام التأهيل وأنواعه وإجراءاته.

//انتهى//

11:34ت م

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