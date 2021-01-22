شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التحالف : تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - احباط عمليتين ارهابية حاولت المليشيا الحوثية تنفيذها صباح اليوم.

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية أن التحالف تمكن من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي تجاه المملكة.

وأكّد المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف إلى أن التحالف تمكّن من احباط عمليتين ارهابية حاولت المليشيا الحوثية تنفيذها صباح اليوم تمثّلتا في اعتراض وتدمير زورق مفخخ بجنوب البحر الأحمر ، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.