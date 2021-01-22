السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات بكورونا في القارة الأفريقية



أديس أبابا 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

أكد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات جراء

وذكر المركز في بيان له اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في دول القارة الأفريقية بلغ 3365095 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 82891 حالة وفاة، مضيفًا أن منطقة جنوب أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررًا في القارة فيما يتعلق بعدد الحالات، تليها منطقة شمال أفريقيا.

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12:09ت م

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أديس أبابا 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسأكد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في دول القارة الأفريقية.وذكر المركز في بيان له اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في دول القارة الأفريقية بلغ 3365095 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 82891 حالة وفاة، مضيفًا أن منطقة جنوب أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضررًا في القارة فيما يتعلق بعدد الحالات، تليها منطقة شمال أفريقيا.// انتهى //12:09ت م0034

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