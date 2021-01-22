السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 48 وفاة و2571 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 48 حالة وفاة، إضافة إلى 2571 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية اليوم في بيان لها أن إجمالي الوَفَيَات في البلاد ارتفع إلى 20620 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 686827 إصابة .

// انتهى //

10:22ت م

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بروكسل 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 48 حالة وفاة، إضافة إلى 2571 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية اليوم في بيان لها أن إجمالي الوَفَيَات في البلاد ارتفع إلى 20620 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 686827 إصابة .// انتهى //10:22ت م0021

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