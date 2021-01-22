

نمروز 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

قُتل ستةٌ من عناصر الشرطة الأفغانية وأصيب ثلاثة آخرون إثر هجوم شنته حركة طالبان على مركز شرطة جنوب غربي أفغانستان.

وأوضح قائد شرطة إقليم نمروز، الكولونيل عبد الوهاب بالاكارزاي، اليوم أن الهجوم الذي نفذه العشرات من حركة طالبان وقع أمس في منطقة "خشرود" بإقليم نمروز، مضيفًا أن حركة طالبان تكبدت أيضًا ضحايا في الهجوم.

// انتهى //

10:21ت م

0019





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل 6 من قوات الأمن في هجوم جنوب غربي أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.