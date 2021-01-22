السعودية اليوم / الهند تسجل 14545 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

سجّلت السلطاتُ الصحية في الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 14545 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارةُ الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع و10625428 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 153032 وفاة.

// انتهى //

10:20ت م

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نيودلهي 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسسجّلت السلطاتُ الصحية في الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 14545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و163 وفاة.وذكرت وزارةُ الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع و10625428 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 153032 وفاة.// انتهى //10:20ت م0018

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