السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 17862 إصابة جديدة بكورونا و859 وفاة



برلين 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

سجّلت ألمانيا 17862 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليونين و106262 حالة، بينما بلغ إجمالي الوَفَيَات 50642 وفاة.

// انتهى //

09:56ت م

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برلين 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسسجّلت ألمانيا 17862 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 859 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليونين و106262 حالة، بينما بلغ إجمالي الوَفَيَات 50642 وفاة.// انتهى //09:56ت م0017

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