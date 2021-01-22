السعودية اليوم / المكسيك تسجل 22339 إصابة جديدة بكورونا



مكسيكو سيتي 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واس

سجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية 22339 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و711283 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 146174 حالة وهو رابع أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

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09:32ت م

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مكسيكو سيتي 09 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 22 يناير 2021 م واسسجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية 22339 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 1803 وفيات.وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و711283 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 146174 حالة وهو رابع أعلى عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.// انتهى //09:32ت م0016

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