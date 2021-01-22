سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الجمعة 22 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع سعر الدولار بينما تراجع اليورو مقابل الدينار الجزائري، اليوم الجمعة، في السوق الرسمية، بينما شهدت استقرارا نسبيا بـ"الموازية".

وفي السوق السوداء سجل سعر اليورو في الجزائر 217.43 دينار للشراء، و219.85 دينار للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.



كما استقر سعر الدولار في الجزائر بالسوق السوداء عند 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع، وهي نفس مستويات الأمس.

وبقي سعر الجنيه الإسترليني في تعاملات السوق السوداء عند 244.59 دينار للشراء و247.31 دينار للبيع.

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الأسعار الرسمية

وعلى صعيد الأسعار الرسمية، تراجع سعر اليورو مقابل الدينار لدى البنك المركزي إلى 161.05دينار للشراء و161.11 دينار للبيع، مقابل 161.19دينار للشراء و161.24 دينار للبيع، الخميس.

في حين زاد سعر الدولار مقابل الدينار لدى البنك المركزي إلى 132.79 دينار للشراء و132.81 دينار للبيع، مقابل 132.75 دينار للشراء و132.77 دينار للبيع، آخر إغلاق.

فيما زاد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدينار إلى 181.88 دينار للشراء و181.91 دينار للبيع، مقابل 181.36 دينار للشراء و181.41 دينار للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي الجزائري إلى 35.399 دينار للشراء و35.405 دينار للبيع، مقابل 35.390 دينار للشراء و35.396 دينار للبيع، الخميس.

واستقرت العملة السعودية في السوق السوداء عند 47.99 دينار للشراء و48.52 دينارا للبيع.

وفي البنك المركزي، زاد الدرهم الإماراتي إلى 36.14 دينار للشراء و36.16 دينار للبيع، مقابل36.13 دينار للشراء و36.15 دينار للبيع، أمس.

وبقي الدرهم الإماراتي في تعاملات السوق السوداء عند 49.01 دينار للشراء و49.55 دينار للبيع.

وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي في البنك المركزي إلى 437.981 دينار بينما صعد سعر البيع إلى 438.899 دينار، مقابل 438.006 دينار للشراء و438.635 دينار للبيع، أمس.

واستقر سعر العملة الكويتية في السوق السوداء عند 593.89 دينار للشراء و 600.49 دينار للبيع.