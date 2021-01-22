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غبار ورياح تثير الأتربة على محافظات مكة ونجران
متابعات الخليج 365 - واس
نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة وخليص،ورابغ،وبحره،والجموم .
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الخامسة عصراً .
غبار وتدني الرؤية
كما نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الخامسة عصراً.