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شكرا لقرائتكم الأرصاد تحذر من حالة الطقس في المدينة وينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظة ينبع تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة .
الأرصاد تحذر من حالة الطقس في المدينة وينبع
رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية حتى الخامسة مساءً
متابعات الخليج 365 - واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – المهد – خيبر – وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الخامسة مساء .
تحذير من حالة الطقس في ينبع
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظة ينبع تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية ، تستمر حتى الساعة الـ 5 مساء .