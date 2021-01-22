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الأرصاد تحذر من حالة الطقس في المدينة وينبع

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

الأرصاد تحذر من حالة الطقس في المدينة وينبع

رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية حتى الخامسة مساءً

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية – المهد – خيبر – وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الخامسة مساء .

تحذير من حالة الطقس في ينبع

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظة ينبع تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية ، تستمر حتى الساعة الـ 5 مساء .


محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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