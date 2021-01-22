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حماية المستهلك تكشف أسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

حماية المستهلك تكشف أسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت جمعية حماية المستهلك، عن قائمة لأسعار فحص كورونا المستجد وإصدار شهادات السفر بالمملكة.
وقالت الجمعية، عبر حسابها بتويتر: “جمعنا لكم أسعار فحص وإصدار شهادات السفر في عدد من المنشآت الصحية الخاصة بعدة مدن بالمملكة”.

وتراوحت الأسعار ما بين 450 ريال في فرع شركة مختبر الفارابي، و 1065 في مستشفى ومركز الدارة الطبي.

‏وأشارت حماية المستهلك إلى أنه فِي حال ملاحظة اختلاف الأسعار، يمكن التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم 937.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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