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شكرا لقرائتكم حماية المستهلك تكشف أسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22
كشفت جمعية حماية المستهلك، عن قائمة لأسعار فحص كورونا المستجد وإصدار شهادات السفر بالمملكة.
حماية المستهلك تكشف أسعار فحص كورونا وإصدار شهادات السفر
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت جمعية حماية المستهلك، عن قائمة لأسعار فحص كورونا المستجد وإصدار شهادات السفر بالمملكة.
وقالت الجمعية، عبر حسابها بتويتر: “جمعنا لكم أسعار فحص فيروس كورونا المستجد وإصدار شهادات السفر في عدد من المنشآت الصحية الخاصة بعدة مدن بالمملكة”.
وتراوحت الأسعار ما بين 450 ريال في فرع شركة مختبر الفارابي، و 1065 في مستشفى ومركز الدارة الطبي.
وأشارت حماية المستهلك إلى أنه فِي حال ملاحظة اختلاف الأسعار، يمكن التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم 937.