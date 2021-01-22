بتكوين تتراجع بنسبة 11.3%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-22

متابعات الخليج 365 - متابعة

تراجع سعر العملة الرقمية بتكوين مساء أمس الجمعة إلى أقل مستوى له منذ ثلاثة أسابيع في الوقت الذي فقدت فيه العملة حالة الزخم التي دفعت قيمتها إلى الارتفاع خلال الفترة الماضية لتصل إلى مستويات قياسية جديدة.

وأشارت “الألمانية” إلى تراجع سعر البتكوين بنسبة 11.3% إلى أقل من 31 ألف دولار للوحدة الواحدة، في ظل اتجاه العملة نحو التراجع بعد وصولها إلى 40 ألف دولار، في الوقت الذي تسارعت فيه وتيرة التراجع خلال اليومين الماضيين.

ورغم تراجع سعر البتكوين خلال اليومين الماضيين فإنه مازال أعلى من ضعف مستوياته في أوائل نوفمبر الماضي. ورغم أن ارتفاع سعر العملة الرقمية يغذي هوس المضاربة لدى الحشود العامة فإن المؤسسات الاستثمارية تتردد عندما يصل السعر إلى مستويات عالية.

ويرى بعض المحللين أن التراجع الأخير في سعر العملة الرقمية هو عملية تصحيح سوقية متأخرة.

كانت آخر مرة سجل فيها سعر البتكوين أقل من 30 ألف دولار يوم 4 يونيو الماضي.

