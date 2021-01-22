شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معلمة تتحمل تكاليف ملزمات الطالبات وتوفرها مجاناً بالمكتبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

ضربت معلمة مثلاً يُحتذى به في الأخلاق الرفيعة وحسن المعاملة بعدما تكفلت بدفع ثمن ملزمة الرياضيات لجميع الطالبات .

وكشف مواطن عن الموقف النبيل ، مؤكداً أنه قدم لإحدى مكتبات الطباعة والتصوير لشراء الملزمة لإبنته بالصف الثالث الثانوي ، وفوجئ بأنها ملزمة مجانية مدفوعة الثمن .

وأضاف أن صاحب المكتبة أخبره يأن ثمن النسخة 23 ريال ودفعت المعلمة ثمن الـ80 نسخة كلها بـ 1800 ريال حتى لا تجرح مشاعر الطالبات اللاتي لا تستطعن دفع النسخة وتميزهن عن زميلاتهن .

وأثر الموقف ثناء ولي أمر الطالبة داعية للمعلمة بالبركة والفلاح ، ومؤكداً أن هذه هي أخلاق جميع المعلمين والمعلمات .

وسوم : معلمة رياضيات – ملزمة الرياضيات – طالبات الثانوية – مكتبة تصوير