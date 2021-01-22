شكرا لمتابعة خبر عن كاتبة تكشف عن تعرضها للتهديد من الإخوان والصحويين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت الكاتبة والباحثة بينة الملحم عن تعرضها لتهديدات من قبل الصحويين والإخوان بسبب كتاباتها عن الإرهاب مما كاد أن يعرض حياتها للخطر .

وأكدت بينة الملحم أنها سخرت قلمها وفكرها لمكافحة التطرف والإرهاب ، وانطلقت مسيرتها منذ مقالها المعروف " اعطني طفلاً مسرحاً أصنع لك قنبلة " ! ، وجعلت ذلك من أجل خدمة الوطن وحماية المملكة من شر الإرهاب والصحويين الذين قاموا بغزو المملكة فكرياً ودينياً حتى يتم استعادة الفكر السعودي والثقافة السعودية على حقيقتها ، وفقاً لـ"عكاظ " .

وحذرت الباحثة بينة الملحم من خطورة الجماعات الإرهابية في تجنيد النساء في المملكة عبر السوشيال ميديا لتنفيذ أجندات معينة وتشويه أفكارهن لأن المرأة هي ركيزة الأسرة وتأثيرها كأم أضعاف تأثير الرجل ، مؤكدة أن الشبكات الإجتماعية خطر موجه ضد الفتيات إذا لم يتم الإنتباه لها .