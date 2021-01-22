شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات توضح تأثير ممارسة الأعمال الحرة على المعاشات التقاعدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تأثير ممارسة الأعمال الحرة والتجارية، على مقدار المعاش التقاعدي.

وذكرت التأمينات : «تستطيع أن تمارس الأعمال الحرة، وتسجيل السجلات والتراخيص لدى التأمينات، دون أن يكون لذلك أي تأثير على معاشك الشهري».

وجاء ذلك ردا على استقسار مواطن قال إنه يحصل على معاش تقاعدي من التأمينات، فهل إذا افتتح مؤسسة وصار مديرها يضره ذلك في المعاش؟