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التأمينات توضح تأثير ممارسة الأعمال الحرة على المعاشات التقاعدية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تأثير ممارسة الأعمال الحرة والتجارية، على مقدار المعاش التقاعدي.

وذكرت التأمينات : «تستطيع أن تمارس الأعمال الحرة، وتسجيل السجلات والتراخيص لدى التأمينات، دون أن يكون لذلك أي تأثير على معاشك الشهري».

وجاء ذلك ردا على استقسار مواطن قال إنه يحصل على معاش تقاعدي من التأمينات، فهل إذا افتتح مؤسسة وصار مديرها يضره ذلك في المعاش؟

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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